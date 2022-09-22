Тельцов ждет неопределенность, а Весам пора строить планы: гороскоп на 22 сентября

Представители этого знака зодиака успешно справятся с решением сложных деловых вопросов. Это будет отличный день, чтобы проявить себя, наметить планы на будущее, принимать важные решения. Налаживайте контакты с разными людьми, занимайтесь творчеством. Распоряжайтесь финансами в этот день смело и уверенно.

Неоднозначный день, в течение которого вам не удастся избежать трудностей. Придётся принимать непопулярные решения, из-за чего ваше настроение может испортиться. В это время на работе коллеги могут не поддержать ваши взгляды и суждения. Старайтесь не обострять отношения с любимым человеком, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

Близнецы

Представителям этого знака зодиака придётся приложить немало усилий, чтобы остаться на плаву. В это время нужно сделать всё возможное, чтобы не ослабить свои позиции на работе. В течение дня Близнецов будут преследовать трудности и неудачи, что может привести к потере дохода. В финансовых вопросах лучше умерить свой пыл и придерживаться экономии.

Рак

Представителям этого знака зодиака придётся понервничать, так как могут возникать неоднозначные ситуации. Будет неплохо подумать о возможности дополнительного заработка, с финансами будет непросто. В течение дня могут произойти важные для вас встречи с людьми, которые окажут вам содействие в нужный момент.

Лев

У вас появится возможность приумножить свои доходы, удачно заработать. В это время лучше не начинать новые дела, а проанализировать имеющиеся недочёты. Воспринимайте критику спокойно, это даст вам возможность определить свои слабые места, сгладить неловкую ситуацию. В общении с любимым человеком будьте активны, но эмоции зашкаливать не должны.

Дева

В целом день будет удачным, однако следует отказаться от желания принимать поспешные решения. Чтобы не заскучать, избегайте монотонной и рутинной работы. Будет лучше, если вы не станете форсировать события и постараетесь избегать участия в сомнительных проектах и инициативах. В любом деле не помешает творческий подход.

Весы

Можно начинать строить планы на перспективу, задуматься о карьере. У вас появится шанс проявить себя, свой талант и деловую хватку. Судьба может свести вас с людьми, которых вы давно не видели. В это время порадуют новости издалека. Решая финансовые вопросы, остерегайтесь подвоха и не забывайте об экономии.

Скорпион

В это время у Скорпионов не получится проявить себя. От вас потребуется приложить немало усилий, чтобы довести начатые ранее дела до конца. Важно не ошибиться с выбором, из-за ошибочно принятых решений можно оказаться в непростой ситуации. В любом деле сегодня избегайте ненужного риска и откажитесь от экспериментов, если не уверены в результате.

Стрелец

Вы можете столкнуться с трудностями, которые придётся преодолевать. Лучше обезопасить себя предварительно, особенно если придётся решать финансовые вопросы. В течение дня могут возникать неоднозначные ситуации. Не исключено, что предстоит действовать спонтанно, при этом следует отказаться от желания эмоционально реагировать на происходящее.

Козерог

День удивительным образом порадует, у вас получится удачно решить многие вопросы. Могут произойти перемены в некоторых сферах жизни. Личная жизнь заиграет новыми красками, вы решитесь на перемены, которые давно планировали. Не нужно ничего пускать на самотёк, иначе не удастся получить всё то, что вы заслуживаете.

Водолей

Время заставит вас действовать активно, не исключены трудности в делах. Вероятно, придётся решать вопросы, которые ранее были отложены в сторону. При этом не теряйте бдительность, в противном случае рискуете оказаться в сложной ситуации. Тщательно следите за всем, что происходит вокруг, контролируйте ситуацию.

Рыбы

Вам будет сложно выстраивать отношения с окружающими, многие вас не поймут. В это время постарайтесь определиться с целями и задачами на предстоящий период. Лучше не обостряйте ситуацию на работе, если что-то идёт не так, как вам бы этого хотелось.