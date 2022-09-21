Сбер принял заявок на 20 млрд рублей по программе «Сельская ипотека» за 4 дня

О возобновлении приёма заявок Сбер проинформирует дополнительно. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам проходят в штатном режиме.

Сбер приостановил приём новых заявок на ипотечное кредитование по программе «Сельская ипотека» в связи с повышенным спросом клиентов. Приём заявок был открыт в Сбере 15 сентября, за это время банк принял заявок на общую сумму 20 млрд рублей.

По данным Домклик, наиболее востребованной программа «Сельской ипотеки» оказалась в Республике Башкирия — здесь доля от поданных заявок по программе составила 8%. Также в пятерку регионов-лидеров по количеству поданных заявок вошли Пермский край (с долей 4,8%), Карачаево-Черкесская Республика (с долей 4,2%), Краснодарский край (с долей 4,2%) и Иркутская область (с долей 4%).

С сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья ставка составила 2,7%, а для строительства жилого дома — 3%. При этом первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей.

По программе можно:

— приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трёх лет) или физлица (не более пяти лет);

— построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке. (срок строительства не должен превышать двух лет).

Программа имеет ряд особенностей:

1. Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до 10 дней.

2. Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и т. д.), иметь площадь не менее размера, равного учётной норме площади в расчёте на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

3. Кредит по программе можно получить только один раз.

4. В приобретённом объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течении 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет.

Ознакомиться с подробными условиями программы, рассчитать условия и подать заявку на «Сельскую ипотеку» можно онлайн на Домклик.