"Мы их спасли от смерти": в сыктывкарском зоопарке появились новые животные

В Сыктывкарском зоопарке появились новые жители. Теперь там поселились чернобурая лисица и два вуалевых песца. Всем животным около полугода. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как они попали в столицу Коми.

В конце августа в Республиканский центр экологического образования поступили три питомца с Кировской области.

“У нас была плановая закупка животных. Мы связались с зоофермой “Вятка”. Там разводили песцов на шкуры, по сути, мы их спасли. Купить животных нам помогли наши спонсоры”, — прокомментировал заместитель директора по административной хозяйственной работе Константин Постников.

В одном вольере поселили сразу двух щенков песца. Имен пока им не дали. Работники зоопарка хотят устроить конкурс на имена двум малышам.