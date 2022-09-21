"Мы их спасли от смерти": в сыктывкарском зоопарке появились новые животные

В Сыктывкарском зоопарке появились новые жители. Теперь там поселились чернобурая лисица и два вуалевых песца. Всем животным около полугода. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как они попали в столицу Коми.
В конце августа в Республиканский центр экологического образования поступили три питомца с Кировской области.
“У нас была плановая закупка животных. Мы связались с зоофермой “Вятка”. Там разводили песцов на шкуры, по сути, мы их спасли. Купить животных нам помогли наши спонсоры”, — прокомментировал заместитель директора по административной хозяйственной работе Константин Постников.
В одном вольере поселили сразу двух щенков песца. Имен пока им не дали. Работники зоопарка хотят устроить конкурс на имена двум малышам.
“Они разнополые, но спокойно живут друг с другом. Мы их сразу же в одном вольер посадили, чтобы щенки потом поладили между собой. Мы их только кормим и убираем за ними. Надеемся, что в будущем они дадут нам потомство”, — поделился Константин Постников.
В соседнем вольере живут две лисицы: одна из них чернобурая Роксана, а другой — рыжий Фокс. Оба разнополые. Пока что их вольер разделен на два из-за большой разницы в возрасте.
Фокс живет в зоопарке с 2015 года. Его раненого нашли в лесу.
“Когда они привыкнут друг к другу, можно будет убрать ограждение. А потом, когда у них лисята появяться, придется снова разделять клетку”, — отметил работник зоопарка.
Кормят их кормами, мясом, едой, которая близка к их природе.
“Мы стараемся сделать максимум, чтобы они чувствовали себя в естественной природе. У них есть нора, зимой мы ее утепляем, увеличиваем подстилку”, — рассказал Константин.
Работники зоопарка быстро привыкают к новым животным.
“Специфика у каждого своя. Нужно знать о животных, их привычках, повадках. С новыми лисичкой и песцами не сложнее, чем с другими животными. Все так же. Агрессию по началу, конечно, проявляли, это потому, что не все они приучены. Если они не понимают человека, пытаются укусить, убежать. У меня опыт работы 20 лет, с разными животными. Если мы справляемся с питонами и крокодилами, то и с лисами справимся”, — поделилась зоотехник Елена Лихачева.