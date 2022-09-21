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Сбер проведет «Практикум по предпринимательству» для подростков 10–18 лет

Сбер проведет «Практикум по предпринимательству» для подростков 10–18 летФото Sber

Сбер, «Большая перемена» (проект Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодежь, входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей») и Российское общество «Знание» проведут «Практикум по предпринимательству» — общефедеральный марафон наставнических встреч известных предпринимателей с учащимися 5−11-х классов школ, колледжей и техникумов, которые интересуются бизнесом и технологиями. Ожидается, что в проекте примет участие более одного миллиона молодых людей со всей России.

Программа «Практикума» состоит из двух частей: онлайн и офлайн. Первая — короткие онлайн-лекции предпринимателей, которые расскажут о теоретических основах бизнеса (поиск идеи, проверка гипотез, работа с конкурентами), а также о личной эффективности (как относиться к неудачам и принимать ответственные решения). Опытные бизнесмены поделятся с ребятами историями своего бизнеса о том, как они на собственном опыте решали задачи, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, и какие знания и навыки им в этом помогли.

С точки зрения экономики самый важный человек — это предприниматель, который придумывает и реализует идеи, создаёт новые продукты и рабочие места. Но являясь учителем, учёным, врачом или представителем любой другой профессии тоже можно быть предпринимателем, то есть находить новые подходы, внедрять их в своей работе, получать признание у своих клиентов и продвигаться по карьерной лестнице. Так что предпринимательство — важнейший универсальный навык любого человека. В нашем акселераторе для учеников школ, техникумов и колледжей SberZ мы обучаем ребят тому, чему сами много лет учились на практике: придумывать идеи, превращать их в конкретные продукты и масштабировать. Всё это им точно пригодится, чем бы они ни занялись в будущем

Герман Греф

Президент, Председатель Правления Сбербанка

 

Общество "Знание" уделяет повышенное внимание просвещению молодых людей в области предпринимательства: у нас работает линейка проектов в сфере бизнеса и карьеры — это и бизнес-интенсивы "В деле!", и просветительские форумы "С места в карьеру", и тематические мероприятия в рамках "Умного маршрута". Важно не только дать советы и заинтересовать молодых людей перспективами развития собственного бизнеса, но и показать практические инструменты, навыки и умения, которые могут пригодиться. На это и нацелен "Практикум", который даст участникам как теоретические знания, так и возможность применить их в деле

Максим Древаль

Генеральный директор Российского общества «Знание»

Участники конкурса "Большой перемены" действительно проявляют огромный интерес к сфере предпринимательства. Один из 12 вызовов — "Предпринимай" — входит в топ самых популярных направлений у старшеклассников и студентов колледжей. С этого года победители "Большой перемены" смогут направить свой денежный приз от 200 тысяч до одного миллиона рублей в том числе на запуск стартапа или реализацию собственной бизнес-идеи. Конечно, всё это возможно благодаря колоссальной поддержке развитию молодёжи, которую оказывает государство, а также ведущие российские компании и госкорпорации. Онлайн-формат "Практикума по предпринимательству" позволит попасть на встречи с топовыми спикерами детям и подросткам из любого российского города или села от Камчатки до Калининграда, а живые встречи в клубах "Большой перемены" помогут ребятам найти ответы на множество вопросов и стать на шаг ближе к мечте

Наталия Мандрова

Генеральный директор АНО «Большая перемена»

Лекции для ребят записали:

— Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;

— Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского»;

— Олег Подгорный, генеральный директор группы компаний «Шоколадница»;

— Михаил Ильичёв, генеральный директор HIFI-сервиса «Звук»;

— Кирилл Кулаков, основатель и генеральный директор компании «Бери заряд!»;

— Илья Чех, основатель и генеральный директор компании «Моторика»;

— Оксана Селендеева, основатель и генеральный директор школы программирования и дизайна для детей CODDY.

Вторая часть — офлайн-встречи известных на региональном уровне предпринимателей с учениками. Они пройдут в 100 школьных клубах «Большой перемены» в 40 городах. Предприниматели расскажут ребятам, как они решили открыть своё дело, где находить ресурсы и мотивацию для его реализации.

По итогам практикума участники смогут применить полученные знания и создать собственный бизнес-проект в школьном акселераторе Сбера, а также получить подписку «СберПрайм для молодёжи» на специальных условиях и подарки от СберКота.

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