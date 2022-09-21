Сбер проведет «Практикум по предпринимательству» для подростков 10–18 лет

Сбер, «Большая перемена» (проект Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодежь, входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей») и Российское общество «Знание» проведут «Практикум по предпринимательству» — общефедеральный марафон наставнических встреч известных предпринимателей с учащимися 5−11-х классов школ, колледжей и техникумов, которые интересуются бизнесом и технологиями. Ожидается, что в проекте примет участие более одного миллиона молодых людей со всей России.

Программа «Практикума» состоит из двух частей: онлайн и офлайн. Первая — короткие онлайн-лекции предпринимателей, которые расскажут о теоретических основах бизнеса (поиск идеи, проверка гипотез, работа с конкурентами), а также о личной эффективности (как относиться к неудачам и принимать ответственные решения). Опытные бизнесмены поделятся с ребятами историями своего бизнеса о том, как они на собственном опыте решали задачи, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, и какие знания и навыки им в этом помогли.

С точки зрения экономики самый важный человек — это предприниматель, который придумывает и реализует идеи, создаёт новые продукты и рабочие места. Но являясь учителем, учёным, врачом или представителем любой другой профессии тоже можно быть предпринимателем, то есть находить новые подходы, внедрять их в своей работе, получать признание у своих клиентов и продвигаться по карьерной лестнице. Так что предпринимательство — важнейший универсальный навык любого человека. В нашем акселераторе для учеников школ, техникумов и колледжей SberZ мы обучаем ребят тому, чему сами много лет учились на практике: придумывать идеи, превращать их в конкретные продукты и масштабировать. Всё это им точно пригодится, чем бы они ни занялись в будущем

Герман Греф

Президент, Председатель Правления Сбербанка