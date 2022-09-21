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В Сыктывкар привезут мощи Серафима Саровского

В Сыктывкар привезут мощи Серафима СаровскогоФото из архива "Pro Города"

В Коми привезут мощи святого Серафима Саровского. Имя преподобного известно каждому православному даже за пределами России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Серафим Саровский еще при жизни был целителем, который излечивал безнадежных больных. Ему молятся и о духовном исцелении и помощи выбора правильного пути в жизни.

Ковчег доставят в Сыктывкар 25 сентября прямо из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Поклониться мощам сможет любой желающий. Они будут храниться в Свято-Стефановском кафедральном соборе до конца месяца.

После столицы Коми мощи отвезут в Сосногорск и Ухту, а затем вернут в Сыктывкар, после чего отправят в Дивеево. Собор будет 6.00 открыт до 21.00.

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