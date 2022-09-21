В Сыктывкар привезут мощи Серафима Саровского

В Коми привезут мощи святого Серафима Саровского. Имя преподобного известно каждому православному даже за пределами России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Серафим Саровский еще при жизни был целителем, который излечивал безнадежных больных. Ему молятся и о духовном исцелении и помощи выбора правильного пути в жизни.