В Сыктывкар привезут мощи Серафима Саровского

В Коми привезут мощи святого Серафима Саровского. Имя преподобного известно каждому православному даже за пределами России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Серафим Саровский еще при жизни был целителем, который излечивал безнадежных больных. Ему молятся и о духовном исцелении и помощи выбора правильного пути в жизни.
Ковчег доставят в Сыктывкар 25 сентября прямо из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Поклониться мощам сможет любой желающий. Они будут храниться в Свято-Стефановском кафедральном соборе до конца месяца.
После столицы Коми мощи отвезут в Сосногорск и Ухту, а затем вернут в Сыктывкар, после чего отправят в Дивеево. Собор будет 6.00 открыт до 21.00.