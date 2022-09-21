Жительница Коми потеряла 20 тысяч рублей при попытке вернуть авиабилеты

Мошенники похитили у жительницы Коми около 20 тысяч рублей. Предлогом стал возврат денег за авиабилеты. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Как рассказали в ведомстве, жительница Ухты пыталась вернуть деньги за авиабилеты на рейс Сочи-Москва, которые приобрела ранее. Она нашла страницу авиакомпании в соцсети и написала представителю, который прислал ей ссылку. Женщина перешла по ней и ввела необходимые данные, после чего у нее попросту списали 20 тысяч рублей.