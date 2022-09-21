В один из районов Коми нагрянет ураган: объявлено штормовое предупреждение

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.