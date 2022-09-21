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В один из районов Коми нагрянет ураган: объявлено штормовое предупреждение

В один из районов Коми нагрянет ураган: объявлено штормовое предупреждениеnord-ursus.livejournal.com

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»:  С 18 часов 21 сентября до 18 часов 22 сентября в Воркутинском районе ожидается усиление С, СЗ ветра 10-15 м/с, порывами 19-24 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
  • По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
  • Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
  • Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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