"Если транспорт битком — штраф": в Сыктывкаре ГИБДД проводит рейды по автобусам

В Сыктывкаре проходят профилактические рейды по автобусам. С 20 по 23 сентября сотрудники ГИБДД проверят общественный транспорт на нарушения. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на этом рейде.

С начала 2022 года в столице Коми зарегистрировано 22 аварии с автобусами, из них 14 по вине водителей.

“На этой неделе мы проводим профилактическое мероприятие “Автобус”. Сотрудники ГИБДД проверяют все автобусы и маршрутки города Сыктывкар. За этот год было 22 ДТП с участием автобусов, 39 пассажиров получили травмы, один пешеход погиб. В прошлом году было всего 14 аварий с общественным транспортом”, — прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД России по городу Сыктывкару Артем Станкевич.

Сотрудники ГИБДД останавливали почти каждый автобус и проверяли у водителей документы.