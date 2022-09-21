"Если транспорт битком — штраф": в Сыктывкаре ГИБДД проводит рейды по автобусам

В Сыктывкаре проходят профилактические рейды по автобусам. С 20 по 23 сентября сотрудники ГИБДД проверят общественный транспорт на нарушения. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на этом рейде.
С начала 2022 года в столице Коми зарегистрировано 22 аварии с автобусами, из них 14 по вине водителей.
“На этой неделе мы проводим профилактическое мероприятие “Автобус”. Сотрудники ГИБДД проверяют все автобусы и маршрутки города Сыктывкар. За этот год было 22 ДТП с участием автобусов, 39 пассажиров получили травмы, один пешеход погиб. В прошлом году было всего 14 аварий с общественным транспортом”, — прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД России по городу Сыктывкару Артем Станкевич.
Сотрудники ГИБДД останавливали почти каждый автобус и проверяли у водителей документы.
“Мы смотрим на наличие удостоверения, чтобы оно соответствовало нужной категории вождения — категории “Д”, регистрационное удостоверение на транспортное средство, а также путевая рекомендация. То есть перед выездом на линию он должен пройти механика и медицинского работника. Также смотрим на состояние водителя, чтобы он не был пьян или неадекватен. Смотрим на то, как он соблюдает правила ДТП, например, пропустил ли он пешехода”, — отметил начальник отделения по пропаганде.
Одно из самых частых нарушений водителей автобусов — это не пристегнутый ремень безопасности.
“Было, что документов каких-то нет. Например, за 20 сентября выявили два нарушения: один водитель не был пристегнут при управлении транспортом. Его оштрафовали на 1000 рублей. Другой управлял автобусом с нечитаемыми государственными знаками — номерами”, — сообщил Артем Санкевич.
Сыктывкаре в час пик все автобусы набиты битком. Водитель в таком случае может получить штраф в размере 500 рублей.
“В инструкции указано, например, 20 стоячих и 30 сидячих, если будет больше, то это нарушение правил перевозки пассажиров, штраф 500 рублей. Если уже автобус заполнен, то пассажиров брать нельзя”, — заключил инспектор.
При этом на деле пассажиров автобусов никто не считает.