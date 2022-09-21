В Сыктывкаре мужчина до смерти избил возлюбленную

В Эжвинском районе возбудили уголовное дело по одной из самых страшных статей. Что произошло в сыктывкарской квартире, рассказали в Следственном комитете.

Как сообщили в органах, в квартире одного из домов по улице Слободской в Эжве разгорелась ссора. Конфликт возник по старой как мир причине — на почве ревности. Вот только закончилось все настоящей трагедией: 38-летний мужчина жестоко избил 33-летнюю возлюбленную, да так сильно, что та скончалась на месте от черепно-мозговой травмы.