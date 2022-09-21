В России будут призваны 300 тысяч резервистов

Глава Минобороны Сергей Шойгу перечислил категории подлежащих мобилизации граждан. Он разъяснил, что из запаса участвовать в спецоперации на Украине отправятся россияне с боевым опытом.
Президент России Владимир Путин в сегодняшнем обращении к гражданам страны заявил, что в первую очередь призываться будут те, кто ранее уже проходил службу в российских Вооруженных силах, а также имеет определенные военно-учетные специальности и необходимый опыт.
Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто в данный момент служит по призыву, они останутся на территории Российской Федерации. Также не планируют мобилизовать студентов, прокомментировал Сергей Шойгу.
Глава Минобороны сказал, что в России огромный мобилизационный ресурс тех кто служил и имеет боевой опыт — их почти 25 млн. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%, пишут "Известия".
По его словам, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Помимо этого, под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.
"Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали об армии. Не идет речи о мобилизации, призывов студентов и учащихся вузов. Их никто мобилизовывать не будет. Пусть спокойно ходят на занятия, учатся. Служащие по призывы также мобилизованы не будут, в зону СВО их не отправят", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр добавил, что частичная мобилизация нужна, в первую очередь, для контроля линии соприкосновения в 1 тыс. км и освобожденных территорий.