Владимир Путин заявил о частичной мобилизации

Президент России 21 сентября обратился к гражданам. Тема выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт, следует из речи президента России.