Врач назвала небезопасные способы лечить простуду

Многие народные методы лечения современная медицина признает не только бесполезными, но и опасными. Тем не менее они все равно остаются популярными у огромного количества россиян. Врач общей практики Елена Шиманьски рассказала «Газете.Ru» о способах, которые следует забыть.

Первый метод в этом списке – дышать горячим паром при простуде.

"Этим методом можно воспользоваться только если хотите получить ожог слизистой, а помимо неприятных ощущений еще и удлинить срок восстановления организма", – говорит врач.

Второй неудачный способ, по мнению эксперта, – обтирание кожи спиртом и уксусом при лихорадке. Особенно опасно это для маленьких детей из-за повышенной проницаемости кожного барьера для токсичных паров данных веществ.