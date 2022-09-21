Врач назвала небезопасные способы лечить простуду

Многие народные методы лечения современная медицина признает не только бесполезными, но и опасными. Тем не менее они все равно остаются популярными у огромного количества россиян. Врач общей практики Елена Шиманьски рассказала «Газете.Ru» о способах, которые следует забыть.
Первый метод в этом списке – дышать горячим паром при простуде.
"Этим методом можно воспользоваться только если хотите получить ожог слизистой, а помимо неприятных ощущений еще и удлинить срок восстановления организма", – говорит врач.
Второй неудачный способ, по мнению эксперта, – обтирание кожи спиртом и уксусом при лихорадке. Особенно опасно это для маленьких детей из-за повышенной проницаемости кожного барьера для токсичных паров данных веществ.
"В этом случае опасно не только воздействие через кожу, но и через дыхательные пути – возможно раздражение органов дыхания, развитие рефлекторного ларингоспазма – это сокращение гортанных мышц, которое приводит к сужению голосовой щели. Заболевание приводит к одышке, потере голоса и судорожному кашлю", – констатирует эксперт.
Третий бесполезный и небезопасный народный метод – ингаляции через небулайзер с эфирными маслами.
"Они закупоривают самые мелкие бронхиальные ветви и могут приводить к токсическому бронхиолиту, приводящему к частичной или полной непроходимости бронхиол, и альвеолиту, при котором нормальная легочная ткань замещается на фиброзную", – сообщила Шиманьски.
Четвертый вредный способ – укутаться и пропотеть. Таким образом затрудняется теплоотдача и есть риск получить перегрев, заключает врач общей практики.