Сбер получил премию Blockchain Life Awards 2022

Главный продукт лаборатории — платформа блокчейн, которая помогает бизнесу выпускать токены и создавать смарт-контракты максимально безопасно и быстро. На базе этой платформы была запущена платформа для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Платформа блокчейн открыта для внешних партнёров и может быть использована для выпуска сторонних бизнес-приложений.