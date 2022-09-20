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Сбер получил премию Blockchain Life Awards 2022

Сбер получил премию Blockchain Life Awards 2022Фото Sber

Сбер удостоен премии Blockchain Life Awards 2022. Это крупнейшая независимая премия в индустрии блокчейна и криптовалют.

Сбер одержал победу в номинации «Лучшая компания, внедряющая блокчейн в реальную экономику» за проект «Лаборатория блокчейн Сбера».

Главный продукт лаборатории — платформа блокчейн, которая помогает бизнесу выпускать токены и создавать смарт-контракты максимально безопасно и быстро. На базе этой платформы была запущена платформа для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Платформа блокчейн открыта для внешних партнёров и может быть использована для выпуска сторонних бизнес-приложений.

Blockchain Life Awards 2022 — независимая премия, победители в каждой номинации определяются путём открытого голосования всех желающих. Сбер впервые принимал участие в этой премии.

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