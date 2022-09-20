Сбер подключился к #БумБатл

Мы сберегаем российские леса не только тем, что участвуем в мероприятиях по очистке от мусора и сдаём использованную бумагу в переработку, — мы также минимизируем её использование во всех внутренних процессах. Начиная с 2019 года цифровизация позволила Сберу сберечь 1,9 млрд листов бумаги формата А4, а это 165 тыс. деревьев. Сэкономленные на печати и приобретении бумаги средства мы направляем на свою лесовосстановительную программу, в рамках которой к 2023 году в России будет высажен миллион деревьев

Сбер вошёл в число компаний-участников крупнейшей в России акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая стартовала 15 сентября в поддержку национального проекта «Экология». Уже не первый год сотрудники Сбера организованно собирают макулатуру: отдельные контейнеры для картона и бумаги находятся в подразделениях Сбера по всей стране, а полученное сырьё передаётся на переработку сертифицированным подрядчикам. Ежегодно банк направляет в переработку порядка 1,5 тыс. тонн бумаги.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Сбер ежегодно проводит целый ряд экологических инициатив и поддерживает федеральные проекты, направленные на сохранение ресурсов и заботу о природе. Один из основных разделов платформы «Сберегаем то, что любим. Вместе» - «Забота о природе», здесь можно найти полезные статьи по различным экологическим вопросам, контент для развития полезных привычек, а также информацию о зелёных инициативах, в которых можно принять участие по всей стране.

В корпоративном сборе макулатуры в рамках #БумБатл участвуют многие крупнейшие социально ответственные компании страны. Точки приёма макулатуры работают по всей России, найти ближайшую можно на интерактивной карте. По итогам акции будут определены трое самых результативных участников (в категориях «детские сады и школы», «вузы», «колледжи» и «компании») и пять самых креативных постов, выбранных среди лидеров голосования на сайте. Принять участие в #БумБатл могут как организации, так и частные лица — достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. Акция продлится до 15 ноября 2022 года.

Экологическую инициативу #БумБатл каждый год поддерживают известные личности. Авторы самых креативных постов о #БумБатл в соцсетях смогут пообщаться со звёздами и узнать об их экологических привычках. В поддержку акции будут проводиться просветительские мероприятия: экскурсии на заводы по переработке и экологические уроки.

Организатором БумБатла выступает автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». Акция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. Экологичный образ жизни и привычка разделять отходы, в том числе бумажные, всё прочнее входят в быт россиян: как показало исследование ВЦИОМ в июне 2022 года, 58% граждан России сортируют мусор у себя дома. За два предыдущих сезона #БумБатл 1,2 млн человек собрали 3,1 тыс. тонн макулатуры, что позволило сберечь 62 тыс. деревьев.

Цель национального проекта «Экология» — улучшение экологической обстановки во всех регионах страны, повышение экологического благополучия и улучшение здоровья россиян. Национальный проект охватывает разные направления экологии и включает в себя 9 федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух», «Чистая страна», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» включает создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления. Согласно проекту, к 2024 году доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов должна составить 60%, а доля переработанных отходов — 36%.