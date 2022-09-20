Врач рассказал, почему нельзя есть очень горячую и холодную пищу

Слишком горячая или холодная еда могут привести к проблемам с ЖКТ. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам эксперта, при употреблении продуктов из холодильника процесс переваривания пищи может затянуться. Специалист добавил, что организм человека "сбрасывает" такую еду из желудка сразу в кишечник, при этом полезные вещества не усваиваются.