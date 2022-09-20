"Не хватает скамеек и урн": сыктывкарцы о новом сквере возле храма

В Сыктывкаре почти благоустроили сквер возле Стефановского Собора. На площадке уже застелили дорожки и озеленили местность. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал как горожане относятся к появлению нового сквера.



По мнению сыктывкарцев, площадка напротив храма стала выглядеть куда лучше, только не хватает скамеек.

“Очень нравится, дорожки красивые, растения, негде только присесть”, — поделилась горожанка.