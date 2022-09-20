"Не хватает скамеек и урн": сыктывкарцы о новом сквере возле храма

В Сыктывкаре почти благоустроили сквер возле Стефановского Собора. На площадке уже застелили дорожки и озеленили местность. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал как горожане относятся к появлению нового сквера.
По мнению сыктывкарцев, площадка напротив храма стала выглядеть куда лучше, только не хватает скамеек.
“Очень нравится, дорожки красивые, растения, негде только присесть”, — поделилась горожанка.
“Замечательно сделали! Раньше здесь парковка обычная была. Сейчас хотя бы есть, где погулять. Не хватает только скамеек и урн”, — отметил сыктывкарец.
“Хорошо сделали. Начали благоустраивать. Красиво очень”, — прокомментировала жительница столицы Коми.
К сожалению, среди горожан нашлись и недовольные.
“Красота! Но люди живут в аварийном жилье. Им не до этой красоты. И никому не интересна тема социального благополучия”, — написал в социальных сетях Алексей Новиков.
“Забыли придомовую дорогу. Около Ленина, 4 дорога вся разбитая, не продумали. А так, конечно, красиво”, — сообщила Галина Матвеева.
“Спасибо, что делаете город краше и привлекательней. Хотелось, чтобы обратили внимание на окраины, где живут люди”, — высказался Владимир Лобанов.
Сейчас на проезжей части рядом со сквером расположилась огромная лужа, которая очень сильно портит вид.