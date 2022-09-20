В Сыктывкаре создадут "охранные зоны", где запрещено размещать "наливайки"

По поручению руководителя Сыктывкара Владимира Голдина началась проработка документа, который ужесточит требования к размещению так называемых "наливаек" в жилых домах и рядом с ними. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам Владимира Голдина, после общественных обсуждений создадут единый стандарт для всех жилых домов столицы Коми. В городе появится некая "охранная зона", расположенная вокруг зданий. В зоне ее действия будет запрещено размещать заведения менее 30 квадратных метров, где круглосуточно продают алкоголь.