В Сыктывкаре не нашлось желающих чинить тротуар в центре города за 9 миллионов рублей

В столице Коми снова не нашлось того, кто отремонтирует тротуар на улице Ленина за 9 миллионов рублей. Подрядчика ищут уже во второй раз, но безуспешно. Об этом сообщили в городской мэрии.

Напомним, что еще в начале Августа руководитель сыктывкарской мэрии Владимир Голдин заявил, что администрация ищет подрядчика, который займется ремонтом тротуар у аптеки №1 на улице Ленина. Планы эти были намечены на 2022 год. 25 августа был объявлен первый аукцион с начальной ценой контракта в 9,16 миллионов рублей, однако на него никто не заявился.