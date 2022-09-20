"Алкоголизм - это навсегда": в Коми на учете стоят более 8 тысяч человек с зависимостью

В Сыктывкаре в общественной палате Коми обсудили проблему “наливаек”. Местные власти решили бороться с алкомаркетами. Спикеры предложили ограничить работу подобных заведений, например, увеличить расстояние от многоквартирных домов до “наливаек”.

За восемь месяцев 2022 года в Коми количество алкозависимых людей составило 8314 человек, это на 250 человек меньше по сравнениею с аналогичным периодом 2021 года. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со специалистами и узнал, почему люди начинают пить и как это побороть.

Христина Кипрушева, психолог



Основная причина алкоголизма — это психологические проблемы.

“В подростковом возрасте, чаще всего причина кроется в желании бунта и пробе “запретного плода”, а также в желании подростка быть своим в группе. Если подросток находится в неблагополучной среде, где пить алкоголь — это норма, он будет пытаться соответствовать этой норме, чтобы не отличаться от других”, — объяснила психолог Христина Кипрушева.

Если подростки просто хотят “выделиться”, влиться в толпу, то взрослые уже начинают пить из-за усталости.