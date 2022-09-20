"Алкоголизм - это навсегда": в Коми на учете стоят более 8 тысяч человек с зависимостью

В Сыктывкаре в общественной палате Коми обсудили проблему “наливаек”. Местные власти решили бороться с алкомаркетами. Спикеры предложили ограничить работу подобных заведений, например, увеличить расстояние от многоквартирных домов до “наливаек”.
За восемь месяцев 2022 года в Коми количество алкозависимых людей составило 8314 человек, это на 250 человек меньше по сравнениею с аналогичным периодом 2021 года. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со специалистами и узнал, почему люди начинают пить и как это побороть.
Христина Кипрушева, психолог
Основная причина алкоголизма — это психологические проблемы.
“В подростковом возрасте, чаще всего причина кроется в желании бунта и пробе “запретного плода”, а также в желании подростка быть своим в группе. Если подросток находится в неблагополучной среде, где пить алкоголь — это норма, он будет пытаться соответствовать этой норме, чтобы не отличаться от других”, — объяснила психолог Христина Кипрушева.
Если подростки просто хотят “выделиться”, влиться в толпу, то взрослые уже начинают пить из-за усталости.
“У взрослых людей причины совершенно другие. В большинстве случаев — это психологические проблемы. Но эти проблемы сам человек не осознает. Он пытается сам себя убедить в том, что пьет просто за компанию или потому что ему скучно или он устал. Далее у человека незаметно для него самого формируется физическая зависимость от алкоголя и тогда он пьет просто для того, чтобы чувствовать себя лучше: опохмеление, запои”, — отметила психолог.
Помочь алкоголику может только специалист. Любая самодеятельность может привести к пагубным последствиям.
“Желание помочь алкозависимому — это отдельная проблема под названием “созависимость”. Запомните: помочь алкозависимому может только хороший специалист с большим опытом работы. Поэтому, если вы действительно хотите как-то помочь близкому — приходите на психологическую консультацию. Только так вы сможете увидеть ваши отношения и алкоголизм близкого со стороны, а также понять, как нужно действовать в вашем индивидуальном случае”, — прокомментировала Христина Кипрушева.
Как говорит психолог, алкоголизм имеет три стадии:
“Первая стадия — психологическая зависимость. Признаки этой стадии: у человека пропадает рвотный рефлекс, он увеличивает дозу алкоголя: раньше нужна была одна бутылка, теперь две. Часто случаются алкогольные амнезии: человек не помнит, что происходило, когда он пил. Алкоголиком можно уже считать человека, который вступил на первую стадию”.
“Вторая стадия — физическая зависимость. Признаки этой стадии: опохмеление, человек пьет большое количество алкоголя, а также у него достаточно подавленное состояние после выпивки: уже не так весело, как было раньше”.
“Третья стадия — необратимое состояние. Признаки этой стадии: алкогольные запои, деградация личности на всех уровнях, а также сильное физическое истощение: уснул после одной стопки”.
Проблемой алкоголизма нужно заняться на глобальном и на личном уровнях.
“Важно убрать социальное одобрение алкоголизма. Как бы странно это ни звучало, но да, общество поощряет алкоголизм, безусловно, не открыто. Это можно увидеть на примере отказа от алкоголя. Если человек отказывается от алкоголя, часто окружающие начинают относиться к нему негативно, с подозрением или унижениями. Многим кажется, что с ним что-то не так, он болен, или он “в завязке”, ведь “все нормальные люди, хоть немного, но пьют”. Это и есть социальное одобрение алкоголизма. А на личном уровне — очень важно, чтобы человек всегда следил за своим эмоциональным состоянием, и не запускал свои психологические проблемы”, — заключила психолог Христина Кипрушева.
Светлана Свиридова, главный врач"Коми республиканского наркологического диспансера"
Какие меры нужно предпринять, чтобы решить проблему пьянства:
“Политика трезвости уже успешно проводиться в нашей стране. Это – запреты. Основная цель запретительных мер не столько в уменьшении потребления алкоголя — кто хочет, тот найдет. Цель в снижении количества людей, употребляющих алкоголь в общественных местах, тем самым подавая негативный пример несовершеннолетним. Запретительные меры направлены на формирование негативного отношения к злоупотреблению алкоголем, а также непринятие нахождения лиц в нетрезвом состоянии в общественных местах. В итоге это и приведет к снижению алкоголизации населения, оздоровлению общества. Ну и, конечно же, снижению алкоголизации населения способствует проведение профилактической работы, направленной на формирование установок к ведению здорового образа жизни, в том числе и среди несовершеннолетних граждан”, — прокомментировала Светлана Свиридова.
В Сыктывкаре есть Сообщество анонимных алкоголиков, которое может оказать помощь зависимым людям.
“Это люди, которые сами пережили опыт алкогольной зависимости и учат этому других. Они приходят в наши структурные подразделения, работают с пациентами, делятся своим опытом. Мы, в свою очередь, посещаем их, читаем лекции о современных методах лечения”, — отметила нарколог.
Полностью вылечиться от алкоголизма нельзя.
“Поскольку алкогольная зависимость – это заболевание хроническое, прогрессирующее, чередующееся периодами обострений и ремиссий, полностью вылечиться от него нельзя. Но при правильном подходе к лечению, при поддержке близкого окружения пациента, наличии мотивации на лечение и ведении здорового образа жизни, возможно до конца дней жить в полной трезвости”, — поделилась врач.