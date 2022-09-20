В Коми прошли масштабные тренировки ОМОНа

В столице Коми и Воркуте подвели итоги полевых выходов сотрудников ОМОНа Росгвардии региона. Целую неделю личный состав ОМОН "Зырянин" и ОМОН "Арктика" отрабатывали слаженную работу в группах и свои навыки в проведении спецопераций.
Сотрудники выполняли нормативы по тактико-специальной, топографической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, отработали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий в условиях недостаточной видимости и способы скрытного передвижения групп в боевом порядке.
Итоговым этапом мероприятия стали учения, в ходе которых ОМОН разведывал лесную местность и отрабатывал нейтрализацию вооруженного противника.
По итогам мероприятий, руководители занятий отметили знания, слаженность и умение работать в команде.