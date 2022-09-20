В Коми малоимущие семьи могут получить деньги на одежду и обувь

В Коми для семей с низкими доходами предусмотрена выплата на покупку вещей. В частности, речь идет об одежде и обуви. О том, сколько она составляет и кому она положена, рассказали в Минсоцтруда Коми.

С начала года республика направила на поддержку малоимущих около 35 миллионов рублей. Сейчас размер матпомощи составляет 7368 рублей. Только за этот год за выплатами обратились 4748 семей. Отмечается, что при получении этой меры поддержки не важно, ходит ребенок в детсад или учится в школе.