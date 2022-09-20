Дождь гроза и ветер: погода в Коми на 20 сентября

Погода в Коми понемногу начала портиться. После нагрянувшего в регион шторма в районах прогнозируется не самая приятная ситуация. О том, как изменится обстановка, рассказали в ЦГМС Коми.

По прогнозу метеорологов, в отдельных районах ожидается гроза, град и туман. Ветер достигнет 7-12 метров в секунду, а ночью местами могут быть порывы от 15 до 20 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются в районе +9…+14С. Днем около +13…+18. Местами ожидается понижение до +3…+8.