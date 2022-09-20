Врач назвала способ быстро помочь больному горлу

Во время осеннего похолодания у многих обостряются воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Особенно часто это происходит в первые осенние месяцы, когда организм еще не адаптировался к более суровым условиям по сравнению с летним теплом. Как быстро помочь больному горлу, рассказала доктор-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

"Причины воспалительных заболеваний ротоглотки могут быть разные, в том числе бактериальная или вирусная инфекция. Но в любом случае одним из самых эффективных средств, которые можно назначить без осмотра врача - полоскание. Можно с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью и/или содой", — советует доктор Павлова.

После полоскания, по ее словам, можно использовать местные анестезирующие и противовоспалительные средства - рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи.

Во время простуды также часто возникает головная боль. Справиться с ней можно не только с помощью обезболивающих препаратов, но и обильного питья.