Врач назвала способ быстро помочь больному горлу

Во время осеннего похолодания у многих обостряются воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Особенно часто это происходит в первые осенние месяцы, когда организм еще не адаптировался к более суровым условиям по сравнению с летним теплом. Как быстро помочь больному горлу, рассказала доктор-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
"Причины воспалительных заболеваний ротоглотки могут быть разные, в том числе бактериальная или вирусная инфекция. Но в любом случае одним из самых эффективных средств, которые можно назначить без осмотра врача - полоскание. Можно с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью и/или содой", — советует доктор Павлова.
После полоскания, по ее словам, можно использовать местные анестезирующие и противовоспалительные средства - рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи.
Во время простуды также часто возникает головная боль. Справиться с ней можно не только с помощью обезболивающих препаратов, но и обильного питья.
"Головная боль может быть следствием интоксикации организма. Надо пить много теплой воды с лимоном. И можно что-нибудь обезболивающее, что помогает", — отметила Зухра Павлова.
Боль в горле может также сопровождать ангину — она характеризуется сильным, часто гнойным воспалением миндалин. И в случае ангины местного воздействия — полосканий и анестетиков — может оказаться недостаточно, предупреждает доктор.
"Помните, что ангина опасное заболевание с возможными очень тяжелыми последствиями. Как говорят в народе: "Каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце". Поэтому обратитесь к врачу", — советует доктор, пишет "РГ".