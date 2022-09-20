Овнов ждут горячиеспоры, а Львов — спокойный день: гороскоп на 20 сентября

20 сентября возможны бурные дискуссии и горячие споры. Возникают они обычно из-за пустяков. Там, где дело касается важных вещей, вы проявляете гораздо больше уступчивости и легче идете на компромисс. Старайтесь не расстраиваться из-за мелких проблем и недоразумений.

Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся начала долгосрочного сотрудничества, смены работы, развития вашей карьеры. У вас будет возможность определиться с целями и планами на ближайшее будущее, понять, чего вы хотите добиться и как это лучше сделать. Главное - не испортите положение из-за пустяка.

Близнецы

В этот день вы будете полны энтузиазма, готовы взяться за сложные дела и способны быстро довести их до конца. Возможны неожиданные открытия, известия, которые изменят ваши планы. Перед некоторыми представителями знака откроются завидные перспективы в профессиональной сфере.

Рак

Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, или найти ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли. Могут поступать заманчивые деловые предложения - у вас будет достаточно времени, чтобы подумать, стоит ли соглашаться.

Лев

День стоит использовать для отдыха. Можно заниматься какими-то не слишком срочными делами. Как только приходится торопиться, вы начинаете нервничать, а это почти неизбежно приводит к ошибкам. Прежде чем браться за что-то новое, заручитесь поддержкой надежных союзников.

Дева

Решения, принятые в спешке, могут оказаться неудачными и обернуться серьезными потерями. Иногда кажется, что вы оказались в безвыходном положении. Обычно вы и в такие моменты сохраняете уверенность в себе, но на этот раз вы рискуете растеряться и пасть духом. К счастью, рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться, поговорить о том, что вас тревожит.

Весы

Вас ждет непростой день. Старайтесь сохранять самообладание и не поддаваться на провокации, хоть это и нелегко. Только от вас зависит, удастся ли избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения с окружающими. Иногда в ваши дела вмешиваются люди, прежде совсем вами не интересовавшиеся.

Скорпион

От старых планов, скорее всего, нужно будет отказаться. Вас это не огорчит, ведь новые будут ничуть не хуже. Вероятны необычные, но очень заманчивые деловые предложения. Если вы примете их, то в ближайшее время вам придется много учиться и усердно работать, но и доходы заметно возрастут.

Стрелец

День будет довольно напряженным. Лучше не планировать на это время ничего важного. Дело не в том, что вероятность неудачи высока – это не так. Просто вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, начинаете нервничать и потому допускаете мелкие, но неприятные ошибки. Стоит подождать совсем немного, и ситуация изменится, наступит более благоприятный период.

Козерог

День будет довольно сложным. Напряженно складываются отношения с окружающими. Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий, но открытых конфликтов вы не допустите. Старайтесь не придавать большого значения мелким недоразумениям, не расстраиваться из-за них.

Водолей

В этот день не все идет так, как вы ожидали. Вероятны задержки в делах. Какие-то запланированные встречи придется перенести. Это может помешать вовремя решить задачи, которые важны для вас. Часто сбивают толку окружающие. Даже люди, которых вы очень хорошо знаете, удивляют своими поступками и словами.

Рыбы

День складывается довольно напряженно, приносит поводы для переживаний и волнений. Вы многое принимаете близко к сердцу, чаще обычного поддаетесь на провокации и делаете то, о чем позже приходится жалеть. Но если не обращать внимание на мелкие неприятности, можно заметить новые возможности, которые открываются перед вами.