Врач назвала продукт, который может заменить мясо, но намного полезнее

Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига в своем телеграм-канале рассказала, какие положительные эффекты от брокколи сопоставимы с употреблением говядины или куриных яиц.

В брокколи содержатся витамины РР, U и бета-каротин, по наличию которого эта разновидность капусты превосходит другие овощи. Также она является богатым источником калия, кальция, фосфора, натрия и железа. Эквивалентный уровень этих элементов можно найти только в цветной капусте. При этом брокколи превосходит ее в два раза по содержанию минеральных солей и белка.