Врач назвала продукт, который может заменить мясо, но намного полезнее

Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига в своем телеграм-канале рассказала, какие положительные эффекты от брокколи сопоставимы с употреблением говядины или куриных яиц.
В брокколи содержатся витамины РР, U и бета-каротин, по наличию которого эта разновидность капусты превосходит другие овощи. Также она является богатым источником калия, кальция, фосфора, натрия и железа. Эквивалентный уровень этих элементов можно найти только в цветной капусте. При этом брокколи превосходит ее в два раза по содержанию минеральных солей и белка.
Благодаря хлорофиллу брокколи оказывает положительное влияние на состав крови, а аминокислоты делают этот продукт схожим с говядиной по воздействию на организм. Лизин и изолейцин в одинаковых пропорциях содержатся как в овоще, так и в белке яйца.
Наконец, брокколи препятствует повышению уровня вредного холестерина.