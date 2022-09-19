В Коми школьный охранник пришел в медкабинет и умер

В школе столицы Коми произошел несчастный случай с охранником. Мужчина умер прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

По информации ведомства, это произошло в школе №21 в Ухте. 13 сентября в 11.32 работник частного охранного предприятия находился на первом этаже, на своем рабочем месте рядом с гардеробом. Внезапно ему стало нехорошо, и он отправился в медкабинет.