Сыктывкарцы хвастаются грибами в соцсетях

“Спасибо моему любимому лесу за такое количество белых: за три часа собрал три ведра вкуснейших грибочков. Это одно удовольствие: с утра проснуться, раскачаться, сходить в душ, заварить термос, сделать пару бутербродов и отправиться в лесную сказку, где тишь да благодать. Спасибо тебе, лес, что даришь море позитивных эмоций”, - пишет грибник Андрей Кутькин на личной странице “Вконтакте”.

“Поездка за грибами удалась! На прошлых выходных ездили в Нювчим — привезли три грибочка. А в другой день побывали в одном местечке, где грибы растут чуть ли не под каждым деревом. Да, еще все красавцы — как на подбор!”, — поделилась эмоциями Лилия Куликова.

Жители столицы Коми хвастаются в соцсетях фотографиями грибов, которые им удалось найти в лесах республики. Портал “Про Город Сыктывкар” собрал подборку снимков с “тихой охоты”. Сыктывкарцы рассказали, какие грибы и где они нашли.

“Это север, детка. Отличный день, погуляли по лесу, подышали лесным воздухом, набегались сегодня не по-детски, ноги забил, но все не зря. Грибы есть, только собирать надо по-тихому”, — комментирует Евгений Цывунин.

Антонина Кишулько

"Тихая охота. Проснуться в пять утра, чтобы часик прогуляться наедине друг с другом — бесценно”, — говорит мама двоих детей Антонина.

Дмитрий Беляев

“Грибной сезон в разгаре. Каждый день на территории детского дома появляются грибы, подберезовики и белые, и их достаточно много", — рассказал бывший кандидат на пост ректора УГТУ Дмитрий Беляев, который собирал грибы около детского дома №1 в Краснозатонском.

Ольга Анисенкова

Ольга Анисенкова нашла на Эжвинских дачах необычный гриб. В комментариях под фото сыктывкарке подсказали — это рядовка. Её “фишка” — свой цвет в зависимости от места обитания. В сосновых лесах гриб серый, а в лиственных — вплоть до коричневого.

Константин Ключник

Константин Ключник уже несколько лет подряд делится результатами “тихой охоты” со своими подписчиками. На этот раз он собрал неплохой “багаж” лисичек.