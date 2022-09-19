"На шоу не нужно нытье": участница "Голос 60+" из Коми рассказала о съемках в проекте

Участница шоу “Голос 60+” из Ухты Вероника Илянина попала в команду к Елене Ваенге. Женщина призналась, что побороть страх сцены ей помогли бурные овации зрителей. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с участницей вокального проекта.
Ухтинка Вероника Илянина выступила в песенном-шоу “Голос 60+” на слепых прослушиваниях. Эфир показали на “Первом канале” 18 сентября. Женщина исполнила песню “Как за Доном, за рекой”. Несмотря на волнение, ухтинка смогла побороть свой страх и выступить так, чтобы к ней повернулась Елена Ваенга.
Сильно ли вы волновались перед выходом на сцену?
“Волновалась — не то слово. Поначалу из-за этого всю меня как будто сковало. Потом прямо перед выходом появился страх. Я даже как-то первый куплет своей песни не так исполнила”, — прокомментировала Вероника Илянина.
Что помогло вам справиться со стрессом?
“Люди начали мне аплодировать. Это очень помогло мне настроиться”, — отметила ухтинка.
Почему вы выбрали песню "Как за Доном, за рекой"?
“Мой конек — это лирика, я раньше такие композиции даже не могла исполнять. Отправила на конкурс несколько своих песен. И тут возникла проблема: песен то у нас нет. Комиссия сказала, что им не нужно здесь нытье, его и так хватает. Они требовали что-то залихватское”, — поделилась Вероника.
Что вы почувствовали, когда Елена Ваенга повернулась к вам?
“Эмоции просто зашкаливали. До сих пор не верится, что смогла пройти. Когда я кастинг прошла, видела, что после меня прошло еще очень много талантливых людей. Среди них была даже женщина, которая работала с Ларисой Долиной. Я уже думала, что зря приехала, куда мне до них”, — рассказала участница конкурса.
К кому из жюри вы хотели попасть в команду?
“Только к Елена Ваенге. Она сама народные песни поет и мне это близко. А так она еще и замечательная наставница. Елена Ваенга посоветовала мне исполнять песни народного жанра, указала на все мои ошибки. Например, где-то я не совпадаю с музыкой, где-то оркестр со мной. Я ее послушала и все пошло как по маслу”, — говорит ухтинка.
Как проходят репетиции?
“Репетируем мы три раза в неделю перед самим выступлением. Все занятия у нас проходят вместе с наставником. Она говорит нам, как надо петь, учит нас, указывает на ошибки, поддерживает. Самое главное для меня — это спеть достойно, не подвести наставника”, — сообщила Вероника Илянина.
Нравится ли вам ваша команда?
“Команда супер. Как будто знакомы сто лет. Очень хорошо общаемся со всеми, подсказываем друг другу, поддерживаем”, — отметила женщина.
Какое впечатление от конкурса?
“Все замечательно! Члены жюри очень хорошие, все простые, доброжелательные. Все участники шоу, ведущие и журналисты относились очень хорошо”, — поделилась Вероника.
Настроены ли вы на победу?
“Нет. Для меня уже успех, что я прошла слепые прослушивания. Для меня это было неожиданно. Я думала, что сейчас после эфира поеду домой”, — прокомментировала участница шоу.
Что планируете делать в будущем?
“Я для себя сделала вывод, что больше не буду участвовать в таких больших конкурсах. Это такой стресс. Буду ездить только на фестивали, праздники, если звать будут”, — заключила ухтинка.