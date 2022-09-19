"На шоу не нужно нытье": участница "Голос 60+" из Коми рассказала о съемках в проекте

Участница шоу “Голос 60+” из Ухты Вероника Илянина попала в команду к Елене Ваенге. Женщина призналась, что побороть страх сцены ей помогли бурные овации зрителей. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с участницей вокального проекта.

Ухтинка Вероника Илянина выступила в песенном-шоу “Голос 60+” на слепых прослушиваниях. Эфир показали на “Первом канале” 18 сентября. Женщина исполнила песню “Как за Доном, за рекой”. Несмотря на волнение, ухтинка смогла побороть свой страх и выступить так, чтобы к ней повернулась Елена Ваенга.

Сильно ли вы волновались перед выходом на сцену?

“Волновалась — не то слово. Поначалу из-за этого всю меня как будто сковало. Потом прямо перед выходом появился страх. Я даже как-то первый куплет своей песни не так исполнила”, — прокомментировала Вероника Илянина.

Что помогло вам справиться со стрессом?