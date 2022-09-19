Коми накроют град и ураганный ветер: объявлено штормовое предупреждение

По данным ведомства, с 18 часов 19 сентября до 8 часов 20 сентября, начиная с крайних южных районов с дальнейшим распространением на север и северо-восток, местами ожидается гроза, сильный дождь (15-49 мм/12 ч), локально с выпадением града, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Районы: все, кроме Воркутинского.

Повсеместно по республике с 8.00 до 18.00 20 сентября по республике ожидается усиление ветра южной четверти, 8-13 м/с, местами порывами 18-23 м/с.