От Басты до Селин Дион: самые популярные песни в караоке у сыктывкарцев

Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие песни самые популярные у сыктывкарцев в караоке. Среди них есть “Рюмка водки” Григория Лепса, песни “Тату” и несколько зарубежных хитов. Но чаще всего жители столицы Коми исполняют хит Басты — “Сансара”.

Администратор одного из караоке-баров Сыктывкара Александра Белоусова поделилась с порталом “Про Город Сыктывкар” списком самых популярных треков среди горожан.

Баста — “Сансара”

Ирина Аллегрова — “Императрица”

Iowa — “Мама”

Iowa — “Маршрутка”

Максим — “Знаешь ли ты”

Группа “Тату” — “Скажи зачем”

Группа “Жуки” — “Батарейка”

Группа “Танцы минус” — “Половинка”

Группа “Лесоповал” — “Я куплю тебе дом”

Елена Ваенга — “Курю”

Григорий Лепс — “Рюмка водки”

Группа “Звери” — “Районы-кварталы”

Полина Гагарина — “Кукушка”

Валерий Меладзе — “Красиво”

Группа “ДДТ” — “Это все”

Группа “Любэ” — “Конь”

Любовь Успенская — “К единственному нежному”

Группа “Чиж” — “О Любви”

Алсу — “Зимний сон”

Celine Dion — My heart will go on

Cranberries — Zombie