От Басты до Селин Дион: самые популярные песни в караоке у сыктывкарцев

Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие песни самые популярные у сыктывкарцев в караоке. Среди них есть “Рюмка водки” Григория Лепса, песни “Тату” и несколько зарубежных хитов. Но чаще всего жители столицы Коми исполняют хит Басты — “Сансара”.
Администратор одного из караоке-баров Сыктывкара Александра Белоусова поделилась с порталом “Про Город Сыктывкар” списком самых популярных треков среди горожан.
- Баста — “Сансара”
- Ирина Аллегрова — “Императрица”
- Iowa — “Мама”
- Iowa — “Маршрутка”
- Максим — “Знаешь ли ты”
- Группа “Тату” — “Скажи зачем”
- Группа “Жуки” — “Батарейка”
- Группа “Танцы минус” — “Половинка”
- Группа “Лесоповал” — “Я куплю тебе дом”
- Елена Ваенга — “Курю”
- Григорий Лепс — “Рюмка водки”
- Группа “Звери” — “Районы-кварталы”
- Полина Гагарина — “Кукушка”
- Валерий Меладзе — “Красиво”
- Группа “ДДТ” — “Это все”
- Группа “Любэ” — “Конь”
- Любовь Успенская — “К единственному нежному”
- Группа “Чиж” — “О Любви”
- Алсу — “Зимний сон”
- Celine Dion — My heart will go on
- Cranberries — Zombie
“Первая семерка пользуется самой большой популярностью среди сыктывкарцев. Остальные песни просто звучат регулярно в нашем баре”, — прокомментировала администратор караоке-бара Александра Белоусова.
Кстати, в 2019 году портал “Про Город Сыктывкар” публиковал аналогичный материал с 10 самыми популярными песнями в караоке у сыктывкарцев. Уже тогда рейтинг возглавлял трек Басты “Сансара”.