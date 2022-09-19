Сыктывкарка попала на конкурс красоты в Бейруте и стала "Мисс лучшее тело"

Уроженка Сыктывкара Валентина Выборова приняла участие в конкурсе красоты в Бейруте. Девушка не стала победительницей, но завоевала один из почетных титулов — "Мисс лучшее тело".

За победу в конкурсе Miss Tourism Universe боролись 28 девушек из разных стран мира, в том числе России. Сыктывкарка, правда, выступала не от своей родины, а от Болгарии, так как место нашей страны было уже занято.