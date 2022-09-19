Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка попала на конкурс красоты в Бейруте и стала "Мисс лучшее тело"

Сыктывкарка попала на конкурс красоты в Бейруте и стала "Мисс лучшее тело"Фото из социальных сетей Валентины Выборовой

Уроженка Сыктывкара Валентина Выборова приняла участие в конкурсе красоты в Бейруте. Девушка не стала победительницей, но завоевала один из почетных титулов — "Мисс лучшее тело".

За победу в конкурсе Miss Tourism Universe  боролись 28 девушек из разных стран мира, в том числе России. Сыктывкарка, правда, выступала не от своей родины, а от Болгарии, так как место нашей страны было уже занято.

Первое место завоевала уроженка Венесуэлы.

Напомним, совсем недавно сыктывкарка принимала участие в конкурсе “Мисс Каппадокия” и подробно рассказала о себе и своем пути  порталу “Pro Город Сыктывкар”. Впервые она дебютировала на конкурсе в центре Коми культуры, победила в “Мисс Студенчество” и “Мисс Московский Университет РОСНОУ”.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости