Названо блюдо, которое может сделать человека счастливым осенью

Осенью россияне испытывают нехватку гормона счастья из-за "свинцового неба" над головой, считает врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как это можно исправить с помощью весьма необычного сочетания продуктов.
Один из главных источников гормона счастья – это яркое солнце, но осенью в Центральной России намного чаще можно увидеть тяжелые облака, отметил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Основная проблема осени в Центральной России заключается в нехватке серотонина. Дело в том, что этот гормон счастья вырабатывается при ярком солнечном свете, а у нас, к сожалению, свинцовое небо большую часть дня", – сказал он.
Увеличить концентрацию гормона счастья в организме при небольшом количестве солнечных лучей поможет особая аминокислота, продолжил врач.
"Серотонин вырабатывается из маленькой аминокислоты, которая называется триптофан. Чтобы попасть к нам в мозг, она должна пройти гематоэнцефалический барьер. Назовем его воротами, куда ломятся разные аминокислоты. Поскольку триптофан маленький, то его, как собачку, за шкирку откидывают, и он не может пройти", – объяснил Алексей Ковальков.
Исправить эту ситуацию, по мнению врача, может определенное сочетание продуктов питания.
"Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг. Если съесть такое блюдо, то триптофан с гордостью английского монарха проследует к мозгу. Поэтому индейка с джемом – это очень хороший способ поднять себе настроение осенью", – уверен Алексей Ковальков.
Прогулки в солнечные дни также улучшают настроение, добавил врач. Кроме того, можно посещать солярий, если у вас нет противопоказаний к этой процедуре, заключил он.