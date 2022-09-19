Названо блюдо, которое может сделать человека счастливым осенью

Осенью россияне испытывают нехватку гормона счастья из-за "свинцового неба" над головой, считает врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как это можно исправить с помощью весьма необычного сочетания продуктов.

Один из главных источников гормона счастья – это яркое солнце, но осенью в Центральной России намного чаще можно увидеть тяжелые облака, отметил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

"Основная проблема осени в Центральной России заключается в нехватке серотонина. Дело в том, что этот гормон счастья вырабатывается при ярком солнечном свете, а у нас, к сожалению, свинцовое небо большую часть дня", – сказал он.

Увеличить концентрацию гормона счастья в организме при небольшом количестве солнечных лучей поможет особая аминокислота, продолжил врач.