Небольшие дожди и +17 градусов: погода в Коми на 19 сентября

В Коми сохранится теплая, но относительно пасмурная погода. Именно такой прогноз дают синоптики на 19 сентября. Где будет теплее всего, рассказали в ЦГМС региона.

По сообщениям метеорологов, в столице Коми и Объячево сегодня ожидается +13…+15С и небольшие дожди. Такая же обстановка будет в Печоре и Вуктыле. А вот в Усть-Цильме и Печоре будет немного, всего на градус, теплее и без осадков.