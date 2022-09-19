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Небольшие дожди и +17 градусов: погода в Коми на 19 сентября

Небольшие дожди и +17 градусов: погода в Коми на 19 сентябряФото из архива «Pro Города»

В Коми сохранится теплая, но относительно пасмурная погода. Именно такой прогноз дают синоптики на 19 сентября. Где будет теплее всего, рассказали в ЦГМС региона.

По сообщениям метеорологов, в столице Коми и Объячево сегодня ожидается +13…+15С и небольшие дожди. Такая же обстановка будет в Печоре и Вуктыле. А вот в Усть-Цильме и Печоре будет немного, всего на градус, теплее и без осадков.

Самый теплый понедельник ожидается в Ухте, где столбики термометров покажут около +17 градусов. Самым холодным же городом традиционно окажется Воркута, где температура упадет до +10…+12С.

Усинск и Инту ждет в среднем +11…+14С и небольшой дождь.

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