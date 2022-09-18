В Сыктывкаре бензин на некоторых автозаправках подорожал на пять рублей

В Сыктывкаре снова подорожал бензин. На некоторых автозаправках цены на топливо подорожали на пять рублей. Об этом сообщает “Комиинформ”.
Компания "ЛУКОЙЛ"
АИ-92 - 46, 07 рублей. - без изменений
АИ-95 - 49, 27 рублей. - без изменений
100 - 60, 61 рублей. - без изменений
ДТ - 55, 11 рублей. - без изменений
"Движение Коми"
АИ-92 - 45, 55 рублей. (было 47, 77 рублей) - подешевел на 2, 22 рубля.
АИ-95 - 48, 55 рублей. (было 50, 77 рублей) - подешевел на 2, 22 рубля.
ДТ - 55, 77 рублей. - без изменений.
Компания "2000" (цена от 20 литров)
АИ-92 - 47, 00 рублей. (было 41, 60 руб.) - подорожал на 5, 40 рублей.
АИ-95 - 44, 00 рублей. (было 43, 60 руб.) - подорожал на 40 копеек
ДТ - 55, 00 рублей. (было 54, 50 руб.) - подорожал на 50 копеек.