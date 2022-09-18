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В Сыктывкаре бензин на некоторых автозаправках подорожал на пять рублей

В Сыктывкаре бензин на некоторых автозаправках подорожал на пять рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре снова подорожал бензин. На некоторых автозаправках цены на топливо подорожали на пять рублей. Об этом сообщает “Комиинформ”.

Компания "ЛУКОЙЛ"

АИ-92 - 46, 07 рублей. - без изменений

АИ-95 - 49, 27 рублей. - без изменений

100 - 60, 61 рублей. - без изменений

ДТ - 55, 11 рублей. - без изменений

"Движение Коми"

АИ-92 - 45, 55 рублей. (было 47, 77 рублей) - подешевел на 2, 22 рубля.

АИ-95 - 48, 55 рублей. (было 50, 77 рублей) - подешевел на 2, 22 рубля.

ДТ - 55, 77 рублей. - без изменений.

Компания "2000" (цена от 20 литров)

АИ-92 - 47, 00 рублей. (было 41, 60 руб.) - подорожал на 5, 40 рублей. 

АИ-95 - 44, 00 рублей. (было 43, 60 руб.) - подорожал на 40 копеек

ДТ - 55, 00 рублей. (было 54, 50 руб.) - подорожал на 50 копеек.

 

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