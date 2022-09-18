Гастроэнтеролог рассказал, чем опасны слишком горячие и холодные блюда

Еда из холодильника или только что приготовленное горячее блюдо могут нанести существенный вред желудочно-кишечному тракту. Об этом расскахал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Холодная еда — непосильная ноша для желудка, при употреблении продуктов из холодильника, процесс переваривания пищи замедляется или отсутствует совсем. Организм "сбрасывает" холодную еду из желудка сразу в кишечник, не усваиваются полезные вещества и витамины.

"Это приводит к послаблению стула или диарее, а вместе с этим вырастает избыток микробов в кишечнике. Со временем это приводит к раздражению и воспалению кишечника", — предупредил врач.

Увлечение слишком горячей пищей не менее опасно, высокая температура вредит слизистой оболочке желудка и кишечника, способствует проникновению в организм патогенных бактерий.