В Коми водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП

ДТП случилось 17 сентября в районе 13: 24 на перекрестке улиц Нефтяникова и Парковая. Водитель 1994 года рождения, выполняя поворот налево сбил девочку на самокате 2013 года рождения. После произошедшего мужчина скрылся с места преступления.