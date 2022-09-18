В Коми водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП 13:45 18 сентября 12+ administrator Фото УГИБДД по Коми
В Усинске водитель “Хенда Солярис” сбил ребенка и покинул место аварии. Об этом пишет “БНК”.
ДТП случилось 17 сентября в районе 13: 24 на перекрестке улиц Нефтяникова и Парковая. Водитель 1994 года рождения, выполняя поворот налево сбил девочку на самокате 2013 года рождения. После произошедшего мужчина скрылся с места преступления.
Девочка получила травмы: ушиб области таза, пояснично-крестцового отдела позвоночника. Не госпитализирована.
...
Последние новости В Коми водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП 13:45 В Сыктывкаре водитель "Шкоды" сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходе 12:40 В Эжвинской поликлинике появятся молодые специалисты 11:22 Токсиколог назвал продукты, из-за которых садится печень 10:00 Львам будет сопутствовать удача, а Овнов ждет свидание: гороскоп на 18 сентября 07:30 Диетолог рассказал, как есть жарную картошку и похудеть Вчера В Сыктывкаре перекрыли одну из улиц Вчера Скорпионов ждет карьерный рост, а Весов — завистники: астрологи дали прогноз на неделю Вчера В Коми увеличат выплаты ветеранам тыла Вчера Медики раскрыли новые данные по COVID-19 в Коми: есть летальный случай Вчера В Сыктывкаре водитель "Киа" сбил человека на электросамокате Вчера В Коми завершились поиски 46-летнего мужчины, который пропал в лесу Вчера Ученые назвали главынй осенний продукт в диете против рака Вчера Дождливо, но тепло: погода на 17 сентября в Коми Вчера Названа безопасная температура в доме зимой Вчера Наступление ретроградного Меркурия не оставит в покое: гороскоп на 17 сентября Вчера Актриса Лариса Лужина заявила что Сыктывкар для нее приятное место 16 сентября Что произойдет в эти выходные: гороскоп на 17-18 сентября 16 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых 16 сентября "Нам запретили говорить": дети из поезда Анапа-Воркута рассказали о ложном минировании 16 сентября Синоптики рассказали, испортится ли погода в Сыктывкаре на выходных 16 сентября В Коми раскрыли тайну найденного на свалке скелета человека 16 сентября Житель Коми вывез брошенное авто и стал угонщиком 16 сентября За сутки в Коми госпитализировали 55 больных COVID-19 16 сентября В Коми заключенный потребовал 300 тысяч рублей за то, что в колонии нет фильмов 16 сентября В Сыктывкаре назначили дату выборов нового мэра города 16 сентября Единороссы проработают законодательные изменения деятельности "наливаек" 16 сентября В Сыктывкаре осудят врача, который выдавал поддельные сертификаты о вакцинации 16 сентября Сыктывкарцы о случае со школьниками, на которых напал мужчина: "Детей воспитывать надо!" 16 сентября Сбер выступил генеральным партнёром Российской недели государственно-частного партнёрства 16 сентября Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по партнёрскому финансированию 16 сентября В Сыктывкаре в аварии на шоссе пострадал двухлетний ребенок 16 сентября В Коми собирают помощь для детей-отказников 16 сентября Две школы в Коми закрыли на карантин 16 сентября СберУниверситет отметил 10-летие 16 сентября