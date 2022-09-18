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В Коми водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП

В Коми водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТПФото УГИБДД по Коми

В Усинске водитель “Хенда Солярис” сбил ребенка и покинул место аварии. Об этом пишет “БНК”.

ДТП случилось 17 сентября в районе 13: 24 на перекрестке улиц Нефтяникова и Парковая. Водитель 1994 года рождения, выполняя поворот налево сбил девочку на самокате 2013 года рождения. После произошедшего мужчина скрылся с места преступления.

Девочка получила травмы: ушиб области таза, пояснично-крестцового отдела позвоночника. Не госпитализирована.

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