В Сыктывкаре водитель "Шкоды" сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Сыктывкаре водитель “Шкоды” сбил женщину. Об этом сообщает “Комиинформ”.

ДТП произошло около дома 18 по улице Орджоникидзе 17 сентября примерно в 19:43. Водитель 1998 года рождения поворачивал в сторону улицы Ленина на регулируемом перекрестке на зеленый свет. В это время дорогу переходила 52-летняя женщина на разрешенный сигнал светофора. Водитель шкоды не уступил дорогу пешеходу и сбил ее.