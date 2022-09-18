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В Сыктывкаре водитель "Шкоды" сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Сыктывкаре водитель "Шкоды" сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре водитель “Шкоды” сбил женщину. Об этом сообщает “Комиинформ”

ДТП произошло около дома 18 по улице Орджоникидзе 17 сентября примерно в 19:43. Водитель 1998 года рождения поворачивал в сторону улицы Ленина на регулируемом перекрестке на зеленый свет. В это время дорогу переходила 52-летняя женщина на разрешенный сигнал светофора. Водитель шкоды не уступил дорогу пешеходу и сбил ее. 

В результате столкновения у сыктывкарки ушиб мягких тканей грудной клетки. От госпитализации отказалась.
 

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