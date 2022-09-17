Скорпионов ждет карьерный рост, а Весов — завистники: астрологи дали прогноз на неделю

Обстоятельства этой недели сложатся для Овнов самым замечательным образом. Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут теперь реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Ближе к выходным вы получите возможность расслабиться. Займитесь самоанализом, помедитируйте, найдите время для хобби.

Проанализируйте цель, которую поставили перед собой. Если она слишком сложна или требует жертв, возможно, следует переключить внимание на что-то другое. Положительной тенденцией в личных делах станет укрепление взаимосвязи с кем-то из близких, но до идиллии пока далеко. Не сидите сложа руки, делайте все, что в вашей власти, дабы отношения вошли в нужное русло.

Близнецы

Для многих Близнецов наступает период активных действий, когда от вас потребуется предприимчивость и смелость. Если займете принципиальную позицию, ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете многое успеть, практически всё будет получаться, а следовательно, возрастет и благосостояние. В конце недели позвольте себе хорошенько отдохнуть и насладиться осенней природой.

Рак

Ваши энергетические возможности будут достаточно высоки. Потому звезды советуют: не бойтесь усталости, взяв на себя сложный проект. Это не только принесет удовлетворение от проделанной работы, но и поможет укрепить материальное положение. Оградите себя от негативного новостного фона. Спокойствие и гармония – лучшая защита от стресса. Романтическая сторона жизни складывается благополучно.

Лев

В начале периода избегайте радикальности во всем: в сфере общения, в области чувств, решая финансовые или бытовые вопросы. Вторая половина недели будет состоять из обнадеживающих новостей и приятных моментов. Хотя их масштабы не совсем удовлетворят ваши амбиции. Выходные проведите с самыми близкими людьми. В последнее время они нуждаются в вашем внимании.

Дева

Девы прекрасно справятся с любыми делами и не обнаружат на своем пути препятствий. Уровень энергии будет достаточно высок. Между тем расходуйте свой потенциал, не забывая о полноценном отдыхе. Положительная динамика распространится и на личную жизнь. Во многом именно от вас зависят счастье и гармония в семье. Одинокие Девы будут обаятельными и очень привлекательными. Откройтесь для общения и нового знакомства.

Весы

Ваше непосредственное участие может потребоваться во многих делах. Астрологическая обстановка закрепит за вами право на успех. Ближе к выходным станет понятно, что приложенные усилия были далеко не напрасными. Между тем не посвящайте посторонних в свои удачи – высок риск появления завистников. В выходные вместе с семьей сходите в музей или съездите в лес, там как раз открывается грибной сезон.

Скорпион

Вокруг вас немало искушений и соблазнов. Но звезды советуют ценить то, что у вас есть. В середине недели появится реальная возможность для творческого и профессионального роста. Многие представители знака получат надежду на лучшее в материальных делах. Действуйте с холодной головой, избегайте конфликтов и споров. Не рискуйте понапрасну, но и не упускайте своих шансов.

Стрелец

Многие Стрельцы на этой неделе могут оказаться перед выбором, по какой дороге пойти. Звезды советуют предпочесть что-то новое. В принципе, вас ожидает благополучный период, хотя и обрушится лавина разнообразных дел и забот. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть свою незаменимость на работе. Выходные проведите в кругу близких людей. Поделитесь с ними своими тревогами, прислушайтесь к их советам.

Козерог

Сейчас не стоит планировать что-либо серьезное, позвольте себе расслабиться. В личной жизни ваша забывчивость может послужить причиной напряженности в отношениях. Уделите больше внимания близким людям. В пятницу может порадовать интересная информация, постарайтесь не пропустить ничего важного. В выходные устройте себе и своим домочадцам праздник. Финансовое положение вам это позволит.

Водолей

С каждым днем уверенность в себе будет расти. Личное обаяние, острый ум и интеллект привлекут внимание других людей. Потому с максимальной пользой используйте это время. Одиноким Водолеям можно попробовать начать новый роман, а семейным удастся убедить в своей правоте несговорчивого партнера по браку, найти компромисс со старшим или младшим поколением близких.

Рыбы

Все задуманное может исполниться, если вы спокойно и четко будете делать свое дело. Хорошее время для устройства личной жизни. Активно общайтесь, знакомьтесь. Это расширит ваши горизонты. Работа займет немало времени, но не забывайте и о развлечениях. Детям может понадобиться ваше внимание, ни в коем случае не отказывайте в нем.