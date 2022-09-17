Диетолог рассказал, как есть жарную картошку и похудеть

При правильном приготовлении продукт, которые все худеющие внесли в черный список, не станет провокатором набора лишнего веса. Причем речь идет не только о вареном, печеном картофеле, но и о жареном.

Клубни картофеля содержат много важнейшего витамина С (аскорбиновой кислоты), а по содержанию калия, помогающего при сердечно-сосудистых заболеваниях, картофель уступает только петрушке и бобовым.

Как отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков, можно периодически позволять себе порцию домашней жареной картошки даже на диете. Для этого овощ следует порезать и на ночь оставить в воде, а уже потом жарить. Так почти весь крахмал (на 80%) за ночь уходит в воду. Диетолог уточнил: этот способ сделает картошку «безопасной» с точки зрения похудения, но также лишит продукт витаминов и микроэлементов.

Поэтому, чтобы получить еще и пользу от продукта, лучше картошку запекать или варить. При варке часть крахмала также переходит в воду.

В свою очередь, кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала есть картошку редко и в первой половине дня, не сочетать блюда из нее с хлебом.