Ученые назвали главынй осенний продукт в диете против рака

Для россиян осенью тыква является главным источником антиоксидантов. Последние защищают клетки организма от повреждения из-за окисления, предотвращая онкологию.
"Известно, что диеты с высоким содержанием антиоксидантов снижают риск возникновения различных хронических заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака", – передает здоровое-питание.рф со ссылкой на экспертов.
Так, мощным антиоксидантным действием обладают растительные пигменты каротиноиды, которыми богата тыква.
Ранее кандидат медицинских наук Наталья Денисова объяснила, почему считает тыкву чемпионом среди осенних овощей.
"Овощ богат бета-каротином – это предшественник витамина А, мощный антиоксидант, то есть вещество борется со старением и повреждением клеток", – подтвердила специалист, пишет "РГ".