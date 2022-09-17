Дождливо, но тепло: погода на 17 сентября в Коми

17 сентября в Коми ожидается дождь. Впрочем, теплом погода горожан тоже не обделит. Подробнее о погоде в регионе рассказали в ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, днем на юго-западе республики будет дождливо: местами осадки будут небольшими, а где-то — умеренными. Температура воздуха днем составит около +12… +17 градусов, а к ночи похолодает до +6С.