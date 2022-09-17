Названа безопасная температура в доме зимой

Оптимальная температура в доме в холодный период года составляет + 20...+22 градуса, рассказала терапевт Людмила Хохлова.

"Существуют нормативы, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении. Оптимальная температура в холодный период года должна составлять +20...+22, допустимая — +18...+24. В теплое время года оптимальная температура — +22...+25, допустимая — +20...+28", — отметила медик.

По словам Хохловой, холодные температуры увеличивают риск заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, тонзиллиты). Кроме того, холод является фактором, усугубляющим течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, периферической нервной и эндокринной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.