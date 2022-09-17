Наступление ретроградного Меркурия не оставит в покое: гороскоп на 17 сентября

Сегодня будьте понастойчивее, иначе упустите шанс вырваться в первые ряды. Если вы давно хотели получить высокую должность на работе, то для этого придется поднажать сильнее, чем обычно. Покажите ваши сильные стороны, тогда фортуна от вас точно не уйдет.

Отвлекитесь от деловых забот и посвятите время себе. День стоит провести наедине: сходите на массажные процедуры, займитесь йогой или устройте прогулку в тех местах, которые вам еще не довелось посетить. Вечер могут скрасить друзья. Не исключено, что они устроят вам сюрприз, поэтому будьте готовы к любому исходу событий. Вероятно, день завершится очень необычно и подарит массу теплых эмоций.

Близнецы

Звезды сулят успехи в рабочей сфере, вы будете преуспевать. Стоящие перед вами задачи окажутся не такими уж сложными, а дельные мысли, которые будут приходить в вашу голову, помогут не терять хватку и выполнять все в определенный срок.

Рак

Уделите внимание близким, ведь за последнее время вы достаточно потрудились и даже переработали. Если продолжите погружаться в дела, то рискуете навредить своему здоровью. Времяпровождение с родственниками или друзьями поможет вам расслабиться и наполниться энергией на следующую неделю.

Лев

Не будьте слишком властными, иначе ваша гордость помешает взаимоотношениям с товарищами и приятелями. Вы можете потерять тех, с кем связь была очень теплой и дружеской. Терпение поспособствует сохранению прочных отношений с близкими людьми, поэтому постарайтесь не срываться по мелочам. Сегодня Львы особо этому подвержены.

Дева

День отлично подходит для работ по дому. Переберите содержимое в шкафу, на полках, у ребенка в детской комнате – наверняка обнаружится что-то ненужное, чем вы давно не пользуетесь, а среди детских вещей могут быть те, что уже не подходят по размеру.

Весы

Будьте предусмотрительны и лучше проверьте работу, которую вы поручили сделать другим. Есть вероятность, что в процессе проверки вы найдете серьезные ошибки. Их стоит быстро исправить, иначе, если в бизнесе грядет крупная сделка, Весы потеряют в материальном достатке. Возможно, от вас отвернется клиент и сотрудничество с ним будет уже трудно восстановить.

Скорпион

Сегодня ожидайте приглашения на торжество или небольшое мероприятие. Вас позовут на долгожданное событие – это может быть свадьба или повышение коллеги. Также вероятны встречи с близкими людьми, которых вы давно не видели. Согласитесь, что приятно ответить на звонок от школьной подруги или друга? Не упустите возможность встретиться с «соседом по парте» и узнать много нового. Не исключено, что вы и дальше продолжите общение.

Стрелец

Своей дождливой погодой и холодными ветрами начало осени порадовало немногих, но Стрельцам еще удается сохранить хорошее настроение. Вас ждут радостные новости! Спросите у близких: возможно, в вашей семье грядет пополнение или ваша вторая половинка подготовила вам отличный сюрприз, и уже через недельку другую вы отправитесь в сказочное путешествие.

Козерог

Осторожно, Козероги, вас ожидает подстава! Вспомните, с кем вы вели откровенный разговор и кому доверили свои секреты. По вашей неосторожности в плачевном положении можете оказаться не только вы, но и ваши близкие. Поэтому будьте начеку и не доверяйтесь малознакомым людям.

Водолей

Оставьте суету и пустите дела на самотек, как бы это не звучало в вашей голове. Водолеи уже достаточно постарались, чтобы их планам было суждено осуществиться. Посвятите вечер просмотру интересного фильма: лучше выбирайте комедию и разгрузитесь эмоционально.

Рыбы

Забудьте о страхах и проведите этот день, совершая неожиданные для вас поступки. Вы уже долгое время сомневаетесь в ваших творческих способностях. Довольно ждать вдохновения, дерзайте вперед и добивайтесь новых вершин.

Наступление Ретроградного Меркурия не оставит в покое: ожидайте возвращения в вашу жизнь «бывших» людей. Но стоит учесть, насколько они действительно будут с вами искренны.