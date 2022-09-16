Актриса Лариса Лужина заявила что Сыктывкар для нее приятное место

16 сентября в Республике Коми стартовал первый литературный фестиваль детской книги “Зарни Кыв”. В рамках мероприятия, дети пообщаются с известными российскими писателями, а также с актерами театра и кино. Параллельно на сцене драмтеатра пройдут детские спектакли. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” побывал на пресс-конференции фестиваля.

Одной из первых слово взяла исполняющая обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Коми Мария Балмастова, которая начала свою речь с того, что высказалась по поводу массовой цифровизации:

“Очень жаль, что мы читаем смартфон, а не книгу. Давайте все вместе начнем читать!” – заявила Мария Балмастова.

Среди участников пресс-конференции были и именитые гости: актеры Лариса Лужина и Александр Давыдов, художники Ирина Маковеева и Ольга Ионайтис, писатели Наталия Волкова, Ольга Колпакова, Олег Трушин и Игорь Шевчук.