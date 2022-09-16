Актриса Лариса Лужина заявила что Сыктывкар для нее приятное место

16 сентября в Республике Коми стартовал первый литературный фестиваль детской книги “Зарни Кыв”. В рамках мероприятия, дети пообщаются с известными российскими писателями, а также с актерами театра и кино. Параллельно на сцене драмтеатра пройдут детские спектакли. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” побывал на пресс-конференции фестиваля.
Одной из первых слово взяла исполняющая обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Коми Мария Балмастова, которая начала свою речь с того, что высказалась по поводу массовой цифровизации:
“Очень жаль, что мы читаем смартфон, а не книгу. Давайте все вместе начнем читать!” – заявила Мария Балмастова.
Среди участников пресс-конференции были и именитые гости: актеры Лариса Лужина и Александр Давыдов, художники Ирина Маковеева и Ольга Ионайтис, писатели Наталия Волкова, Ольга Колпакова, Олег Трушин и Игорь Шевчук.
“Спектакли “Али-Баба и сорок разбойников” и “Волшебная лампа Алладина”. Это будет яркой страницей, в качестве театральной части фестиваля”, – поделился директор театра драмы Михаил Матвеев.
Следующей своими ожиданиями от предстоящего события и важностью чтения поделилась актриса Лариса Лужина. Перед этим исполняющая обязанности министра культуры Коми рассказала, что в детстве она очень сильно восхищалась Лужиной.
“Книга — это лучший друг! И еще и лучший подарок! В СССР можно было даже украсть книгу, и это тогда не считалось преступлением. У меня крали книгу. Ну вы просто представьте, каково это — перелистывать книгу, это мы ощущаем совсем по-другому, в отличии от чтения со смартфона. И очень приятно, что огромное количество детей по-прежнему заинтересованы в чтении. А “Зарни Кыв” это только популяризирует”, – заявила Лариса Лужина.
Также она рассказала, что Сыктывкар для нее очень знакомое и приятное место, хотя она не помнит, была ли она раньше здесь.
Одним из важных вопросов, который встал на пресс-конференции: разовое ли это событие?
“Я из того рода чиновников, который, если дает слова, всегда его выполняет. Фестиваль уже состоялся, он стартовал! Фестиваль живет, фестиваль необходим, а значит он будет и дальше проходить”, – подытожила Мария Балмастова.