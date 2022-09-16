"Нас заставили молчать": дети из поезда Анапа-Воркута рассказали о ложном миниров

В ночь с 14 на 15 сентября поезд Воркута-Анапа эвакуировали из-за ложного вызова о минировании. Подростки, которые ехали в составе, рассказали порталу “Про Город Сыктывкар”, как все произошло.

В некоторых вагонах находились дети из Республики Коми, которые возвращались домой из детского лагеря, который находится в Краснодарском крае. Около 23:35 поезд резко остановился, затем к ним пришла проводница и попросила быстро одеться и выйти на улицу.

“Мы спали, вообще не поняли почему нас разбудили. Нам ничего не объяснили, просто сказали "выходим". Потом какое-то время мы стояли у вагона. А на улице было очень холодно, учитывая, что мы были лишь в легких одеждах. Когда весь вагон вышел, мы пошли в здание вокзала. Там проводницы нам выдали пледы”, — сообщил один из пассажиров поезда.

Как говорят школьники, о возможной взрывчатке в поезде они узнали от других ребят.