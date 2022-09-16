"Нас заставили молчать": дети из поезда Анапа-Воркута рассказали о ложном миниров

В ночь с 14 на 15 сентября поезд Воркута-Анапа эвакуировали из-за ложного вызова о минировании. Подростки, которые ехали в составе, рассказали порталу “Про Город Сыктывкар”, как все произошло.
В некоторых вагонах находились дети из Республики Коми, которые возвращались домой из детского лагеря, который находится в Краснодарском крае. Около 23:35 поезд резко остановился, затем к ним пришла проводница и попросила быстро одеться и выйти на улицу.
“Мы спали, вообще не поняли почему нас разбудили. Нам ничего не объяснили, просто сказали "выходим". Потом какое-то время мы стояли у вагона. А на улице было очень холодно, учитывая, что мы были лишь в легких одеждах. Когда весь вагон вышел, мы пошли в здание вокзала. Там проводницы нам выдали пледы”, — сообщил один из пассажиров поезда.
Как говорят школьники, о возможной взрывчатке в поезде они узнали от других ребят.
“Как нам сообщили, в поезд зашли полицейские с собаками. Пока все проверяли, прошло минут 20-25”, — поделился один из подростков.
“Я просто сидел в это время так, как не хотел спать. Вдруг включается свет, и заходит проводница. Она нам сказала, чтобы мы взяли ценные вещи, оделись и вышли быстренько. Собирались мы где-то минут пять-десять. Нам сказали, что сейчас поезд будут проверять кинологи, кто-то сказал, что в поезде бомба”, — рассказал другой очевидец событий.
Как говорят подростки, ситуация с эвакуацией их ничуть не напугала.
“Было понятно сразу, что это ложный вызов. Я не испугался. Просто следовал инструкции и все. Никакой паники не было”, — отметил один из пассажиров поезда.
Как сообщили подростки, проводницы поезда запрещали им говорить о произошедшем своим родителям.
“Они сказали, якобы, панику не наводить. А после выхода материала начали искать того, что позвонил своим родителям и все рассказал”, — заключил пассажир поезда.