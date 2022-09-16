В Коми раскрыли тайну найденного на свалке скелета человека

В Коми вынесли приговор 37-летнему рецидивисту, который убил молодую женщину и спрятал ее тело на свалке. Какое наказание он получил, и как это случилось, рассказали в суде.

Это случилось в июне-июле 2017 года. На свалке рядом с селом Межог в Усть-Вымском районе мужчина выпивал со свой знакомой и друзьями. В какой-то момент мужчина остался один на один с женщиной и стал ссориться с ней, потому что та не хотела идти домой. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство и мужчина жестоко избил женщину и просто потащил ее домой, даже не поняв, что убил ее.