Что произойдет в эти выходные: гороскоп на 17-18 сентября

Овен – эти выходные станут прекрасной возможностью полноценно отдохнуть, расслабиться физически. Думать о делах будете с понедельника. Свободным временем распоряжайтесь как вам угодно. Лучше выехать на природу, чтобы меньше контактировать с окружающими. Избегайте семейных ссор, иначе конфликт решить быстро не получится. В эти дни не назначайте свидания, не признавайтесь в чувствах.

Луна в Раке 17-18 сентября 2022 года будет сильно воздействовать на человеческое подсознание. Станет больше мнительных людей, чрезмерно восприимчивых ко всему происходящему. Разгрузиться морально в воскресенье помогут многочасовые прогулки.

Телец – вы так много хотите, но так можете. Реализовать желания немедленно не получится. Некие вопросы попросту «зависнут» в воздухе. Предстоящие дни будут конфликтными. Воздержитесь от крупных покупок: лучше порадуйте себя тем, о чем давно мечтали. Не экономьте на здоровье. В эти выходные гости в доме будут нежеланными: придумайте отговорку, чтобы они не приходили.

Близнецы – в предстоящие выходные не рекомендуется заниматься спортом и тратить время на покупки. Во-первых, физических сил последние дни осталось немного, можно получить травму во время занятий. Во-вторых, нужно накопить денег, потому как уже чувствуется их нехватка. Эти дни лучше уделить дому, уюту. Выполните обещания, иначе уровень доверия к вам значительно снизится.

Рак – в эти выходные будет непросто найти общий язык с близкими людьми. Могут возникнуть недопонимания из-за любой мелочи. Родственники то и дело будут лезть со своими советами, забывая, что вы – самостоятельный человек. В эти дни найдутся потерянные вещи, наладятся дела. Вы не пожалеете о принятых решениях. Настаивайте на своем, поступайте так, как подсказывает шестое чувство.

Лев – в эти два дня организуйте встречу старых друзей. Вы весело проведете время, погрузните в приятные воспоминания. Возможно, дружеские связи укрепятся. Некоторые друзья могут стать надежными бизнес-партнерами. Но под влиянием собственных амбиций старайтесь «не идти по головам» — этого вам никто не простит. Никому не рассказывайте о том, что вы задумали.

Дева – ситуации в эти выходные покажут, кто друг, а кто – враг. Покажется истинное лицо каждого близкого человека. На подсознательном уровне вы догадывались о его настоящей сущности, но не могли в это поверить. В эти дни избегайте мест массового скопления людей, лишних денежных трат. Правильно распоряжайтесь своими финансами, чтобы избежать проблем, не испытывать нужду.

Весы – постарайтесь не любопытствовать, не выпытывать что-то у кого-то. Помните, что крепче спит тот, кто меньше знает. Абстрагируйтесь от дурных новостей, не смотрите телевизор. Минимизируйте контакты с малознакомыми людьми. Берегите нервы и личное время. В течение этих двух дней высока вероятность наделать много ошибок. Могут выбить из колеи ситуации внутри семьи.

Скорпион – если возникнет недомогание, появятся некие проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу. Не ищите информацию о болячках в Интернете, иначе «накрутите» себе лишнего. Подлечитесь и подумайте о поездке в теплую страну. В эти выходные приберитесь в доме, сделайте генеральную уборку, чтобы очистить энергетику. Боритесь с плохим настроение: обновите гардероб, пообщайтесь с приятными людьми.

Стрелец – в предстоящие выходные можете заниматься любыми делами. Единственное, чего не стоит делать – физически перенапрягаться, иначе можно получить серьезную травму. В выходные люди отдыхают, что следует сделать и вам. Получите заряд положительных эмоций от времяпровождения с родственниками.

Козерог – предстоящие дни будут напряженными. Из-за какой-то мелочи возникнут ссоры с близкими людьми. Разрешить спор можно, если спокойно обсудить проблему. Больше времени уделите наиболее важным делам. За выходные нужно успеть решить давно назревшие вопросы. Никому не рассказывайте о своих планах на будущее.

Водолей – вам предстоит сделать непростой выбор. В принятии верного решения поможет интуиция. Руководствуйтесь холодным умом, чтобы не допустить серьезных ошибок. Не нужно быть успешным и умным – достаточно быть мудрым. Разгрузите обстановку, устроив веселые посиделки с родственниками. Времяпровождение с семьей поможет позабыть о повседневных делах.

Рыбы – неверная или неправильно изложенная информация спровоцирует ссоры с близкими людьми. Перепроверьте ее, прежде чем выяснять отношения. Постарайтесь не тратит деньги в выходные: покупки вскоре разочаруют. Работа с документами принесет суету: займитесь чем-то другим. В выходные постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.