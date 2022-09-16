Житель Коми вывез брошенное авто и стал угонщиком

В отдел полиции Воркуты поступило заявление от 58-летнего мужчины, который рассказал, что у него угнали машину. По его словам, кто-то отбуксировал его сломанное авто со двора.

Как оказалось, машину увез 19-летний парень. Автомобиль нашли на одной из улиц в поселке Северный.