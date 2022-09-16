Синоптики рассказали, испортится ли погода в Сыктывкаре на выходных

Минувшая рабочая неделя в столице Коми выдалась теплой. Столбики термометров даже достигли почти летних значений. Сохранится ли такая ситуация в субботу и воскресенье, рассказали в ЦГМС региона.

По информации метеорологов, в субботу, 18 сентября, в Сыктывкаре ожидается почти ясное небо, +16 градусов тепла днем и небольшой дождь. Ветер сменится на юго-западный.