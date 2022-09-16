В Коми заключенный потребовал 300 тысяч рублей за то, что в колонии нет фильмов

В Княжпогостском суде рассмотрели дело о взыскании компенсации с исправительной колонии №42 в Синдоре. Иск подал заключенный-рецидивист, который запросил выплатить ему 300 тысяч рублей.
Осужденный заявил, что не имеет возможности смотреть по телевизору фильмы, что, по его мнению, является нарушением условий содержания в исправительном учреждении. В связи с этим он потребовал компенсацию в 300 тысяч рублей.
В суде выяснили, что по закону заключенные должны смотреть кино не реже раза в неделю, однако предоставлять осужденным передачи на их выбор руководство колонии не обязано. При этом в колонии, где находится истец, есть возможность смотреть кабельное телевидение.
Суд отказал в иске и нашел нарушений в условиях содержания, которые негативно повлияли на истца.