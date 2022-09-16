В Коми заключенный потребовал 300 тысяч рублей за то, что в колонии нет фильмов

В Княжпогостском суде рассмотрели дело о взыскании компенсации с исправительной колонии №42 в Синдоре. Иск подал заключенный-рецидивист, который запросил выплатить ему 300 тысяч рублей.

Осужденный заявил, что не имеет возможности смотреть по телевизору фильмы, что, по его мнению, является нарушением условий содержания в исправительном учреждении. В связи с этим он потребовал компенсацию в 300 тысяч рублей.